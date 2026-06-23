Momenti di apprensione questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Scicli, dove un uomo, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, è scivolato nella scarpata sottostante senza riuscire più a risalire. A dare l’allarme sono stati i carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto è arrivata una squadra del Comando provinciale di Ragusa, dotata di attrezzature SAF – Speleo Alpino Fluviali, specializzate negli interventi in aree impervie. I vigili del fuoco hanno raggiunto il malcapitato nel greto del torrente Fiumelato, dove l’uomo era rimasto bloccato, e hanno avviato le operazioni di recupero.

Grazie alle tecniche di derivazione speleo-alpinistica, il personale SAF è riuscito a imbracare e riportare l’uomo in zona sicura, lungo un’area transitabile. Qui è stato preso in consegna dai carabinieri per l’identificazione.

L’uomo, che non presentava ferite né malesseri, non ha necessitato di cure mediche ed è stato lasciato libero dopo gli accertamenti di rito.

Un intervento rapido e complesso che ha evitato conseguenze ben più gravi, confermando ancora una volta la professionalità delle squadre specialistiche dei Vigili del Fuoco.