Un vasto incendio sta interessando in queste ore la zona di contrada Pizzillo, in territorio di Ragusa, dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate in un intervento particolarmente complesso. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si stanno diffondendo in maniera preoccupante, raggiungendo anche l’area di contrada Monsovile.

Secondo le prime informazioni, centinaia di metri quadrati di vegetazione risultano già bruciati. Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, ma la conformazione del terreno e le alte temperature rendono difficile circoscrivere il fronte del fuoco.

Si indaga sulle cause del rogo, l’ennesimo in provincia dall’inizio di questa stagione estiva che si sta rivelando particolarmente critica sul fronte degli incendi. Le autorità locali invitano i cittadini a evitare la zona per non intralciare i mezzi di soccorso.

La situazione resta sotto costante monitoraggio: le squadre antincendio e la Protezione civile sono pronte a intervenire con ulteriori rinforzi se il vento dovesse cambiare direzione (foto Assenza).