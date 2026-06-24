Una tragedia improvvisa e devastante ha scosso la città questa mattina: un bambino di appena un anno, appartenente a una famiglia in vista della città, è morto per quella che viene descritta come una sospetta meningite fulminante di natura batterica o virale.

Il piccolo era stato portato quattro giorni fa, in piena notte, al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. Dopo la prima valutazione, era stato dirottato in Pediatria e successivamente trasportato in ospedale a Catania.

Nelle prime ore del mattino le condizioni del bambino sarebbero precipitate. La corsa disperata verso Catania non è bastata: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica clinica, rapidissima, ha fatto subito pensare a una forma fulminante di meningite, una delle patologie più aggressive e difficili da intercettare nelle sue prime fasi.

La Procura di Ragusa sta valutando come intervenire per determinare le cause della morte. Non è escluso il sequestro della salma. Nel frattempo, il dolore della famiglia resta immenso, aggravato dall’ incertezza e dalla necessità di attendere risposte.