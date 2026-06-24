Furto nella notte ai danni della catena di elettrodomestici Sinergy, sede di Vittoria.

Nel pieno delle operazioni di trasloco per l’ampliamento di locali e servizi dalla sede di via Roma al nuovo punto vendita di via Generale Cascino, nei pressi del McDonald’s, ignoti si sono introdotti nottetempo nei nuovi locali, sottraendo scatoloni ed elettrodomestici, oltre a materiale hi-fi e per la telefonia, già pronti per la nuova esposizione.

Il danno è stimato in circa 40mila euro (foto Assenza).

Tutta la merce risulta inventariata e fatturata, come attestano i documenti acquisiti dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Vittoria, intervenuti per un primo sopralluogo.

Su richiesta degli investigatori, questa mattina è giunta sul posto la polizia scientifica: i rilievi, protrattisi fino a tarda mattinata, hanno permesso di individuare numerose impronte digitali. Elementi che potrebbero consentire, in tempi brevi, la identificazione dei responsabili.