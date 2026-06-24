È stato ufficialmente costituito a Ispica il comitato Bellezza e Benessere di Confcommercio Ragusa, organismo che riunisce estetisti, centri benessere, palestre, parrucchieri, barbieri e tatuatori della provincia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rappresentare in modo unitario le esigenze di un comparto che, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel tessuto economico e sociale del territorio.

Il comitato, che aderisce a Confcommercio provinciale Ragusa, opererà nel rispetto dello statuto e dei regolamenti dell’associazione, con l’intento di avviare un percorso di crescita e di tutela sindacale per le imprese e i professionisti del settore. Durante la riunione costitutiva, svoltasi a Ispica presso la Casa del Volontariato, è stata nominata Valeria Giunta come referente provvisoria del comitato, in attesa dell’assemblea di categoria che definirà il direttivo e il presidente provinciale.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato la referente Giunta – è dare voce a un comparto che rappresenta un’eccellenza del territorio, ma che ha bisogno di maggiore riconoscimento e di strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato. Puntiamo su formazione, qualità dei servizi e tutela delle imprese, perché la bellezza e il benessere sono anche economia e lavoro».

Tra le sfide principali individuate dal comitato figurano: il rafforzamento della rappresentanza territoriale; la valorizzazione delle professionalità e delle competenze; la promozione di un coordinamento provinciale efficace; la tutela delle imprese rispetto alle nuove normative e ai costi di gestione; la formazione continua e l’aggiornamento tecnico dei professionisti. All’incontro erano presenti il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, il presidente sezionale Maurilio Fava con i componenti del locale direttivo e il coordinatore provinciale dell’associazione, Corrado Lupo. Il presidente Manenti ha espresso soddisfazione per la nascita del nuovo organismo: «Il settore della bellezza e del benessere è una componente vitale dell’economia locale. Con questo comitato vogliamo creare un punto di riferimento stabile, capace di ascoltare, rappresentare e sostenere le imprese in un momento di grande trasformazione».

La costituzione del comitato Bellezza e Benessere segna dunque l’avvio di una nuova fase di collaborazione e di crescita per un comparto che, oltre a generare occupazione, contribuisce ogni giorno al benessere e alla qualità della vita della comunità ragusana.