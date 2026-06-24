Sta circolando sui social la segnalazione di un uomo che, nelle ore notturne, si aggirerebbe per la città compiendo atti vandalici ai danni di abitazioni, attività commerciali e proprietà private. In uno dei video diffusi online si vede una persona lanciare una bottiglia contenente un liquido — descritto come una miscela con presunte feci — contro la facciata di un edificio, imbrattando muri e infissi.

Secondo quanto riportato dai residenti, e da quanto emerge da alcune immagini, l’uomo indosserebbe sempre lo stesso abbigliamento: tuta grigia con cappuccio, scarpe tipo pantofole da spiaggia e zaino rosso. Una sorta di “divisa” che lo renderebbe facilmente riconoscibile a chi si trova in strada nelle ore più tarde.

La preoccupazione cresce soprattutto tra i cittadini che, negli ultimi giorni, hanno notato movimenti sospetti o piccoli danneggiamenti compatibili con quanto mostrato nel video. Non risultano al momento denunce ufficiali, ma la segnalazione sta circolando rapidamente e invita alla prudenza.

Il messaggio condiviso sui social chiede ai residenti di contattare immediatamente i Carabinieri qualora l’uomo venga avvistato, evitando qualsiasi tipo di intervento diretto. L’obiettivo è permettere alle Forze dell’Ordine di verificare la situazione, identificare il soggetto e accertare eventuali responsabilità.

La vicenda è in evoluzione e resta alta l’attenzione della comunità, soprattutto nelle zone più frequentate durante la notte.