La prima grande serata di “Ibla in Festa” ha regalato a Ragusa Ibla un’atmosfera unica, trasformando sabato scorso la città antica in un grande palcoscenico diffuso. La Festa della Musica, evento inaugurale della rassegna estiva promossa dal centro commerciale naturale Antica Ibla con il supporto del Comune di Ragusa e dei main sponsor Despar e AreaSystem, ha registrato un apprezzamento unanime da parte di residenti, visitatori e turisti.

Fin dal tardo pomeriggio, le strade e le piazze della città antica si sono animate grazie a un percorso musicale che ha toccato alcuni dei luoghi più suggestivi del quartiere. Le sonorità irlandesi dei Tir na nog hanno aperto la serata nella parte alta di piazza Duomo, mentre poco più in basso la Strike Band ha coinvolto il pubblico con un repertorio energico e trascinante. In corso XXV Aprile si sono alternati gli Scaccia Diavoli e i Duettilascio, mentre in piazza Pola il Trio Casamia ha accompagnato i presenti in un viaggio tra sigle e brani iconici. Applausi anche per gli Small Sun Combo in via Orfanotrofio, per il cantautore Luca Sallemi, per il Wave Acoustic Duo e per l’eclettico Uomo Orchestra in via dei Normanni.

La risposta del pubblico è stata calorosa e continua. «La partecipazione che abbiamo visto sabato è la conferma di quanto Ibla sappia emozionare quando viene vissuta così, con leggerezza e curiosità – afferma il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa –. È stato bello vedere famiglie, giovani e turisti muoversi tra le piazze seguendo la musica, riscoprendo angoli del quartiere e contribuendo a creare un clima davvero speciale. Questo entusiasmo ci incoraggia e ci spinge a fare sempre meglio».

Il successo della Festa della Musica rappresenta un segnale importante per l’intera stagione estiva. L’apprezzamento registrato ieri sera conferma la bontà del percorso avviato dal Ccn Antica Ibla e lascia intravedere un’estate ricca di stimoli, partecipazione e vivacità culturale. Il programma di “Ibla in Festa” proseguirà infatti nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti dedicati alla musica, al cabaret e agli spettacoli dal vivo, pensati per valorizzare il patrimonio architettonico e culturale del quartiere e per offrire occasioni di intrattenimento di qualità a residenti e visitatori. Ibla si conferma così un luogo capace di unire bellezza, storia e creatività, offrendo un’esperienza culturale che cresce di anno in anno e che rappresenta un valore aggiunto per l’intera città.