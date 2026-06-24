La Polizia di Stato di Vittoria ha deferito in stato di libertà un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato. L’inchiesta ha preso avvio dalla denuncia del titolare di un esercizio commerciale della città, il quale ha segnalato l’asportazione di un dispositivo cambiamonete contenente circa 250 euro in contanti, sottratto da ignoti dopo l’intrusione nei locali. Gli accertamenti condotti dagli investigatori, supportati dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività, hanno permesso di individuare il presunto autore del colpo, che avrebbe agito in concorso con un altro soggetto al momento non identificato. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria; proseguono le indagini per risalire all’identità del complice.