La sede provinciale di Confcommercio Ragusa ha ospitato l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali di Federalberghi Ragusa, alla presenza del presidente regionale di Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi, che ha seguito i lavori e salutato il nuovo corso dell’associazione. L’assemblea ha eletto Giovanni Occhipinti (nella foto sotto) nuovo presidente, mentre Rosario Dibennardo assume il ruolo di presidente onorario e vicepresidente vicario. Il direttivo è completato da Rosa Chiaramonte (vicepresidente), Carlotta Schininà, Ciriaco Serafino Campus, Felice Di Donato, Daria Miccichè, Fabio Piccitto e Maria Chiara Magro.

Nel suo intervento, Giovanni Occhipinti ha voluto esprimere apertamente la propria gratitudine: «Ringrazio tutta l’associazione per la fiducia che mi ha accordato. Un ringraziamento particolare va a Rosario Dibennardo per il lavoro straordinario che ha svolto in questi anni: è una persona capace di sintesi, sempre disponibile e sempre pronta a spendersi per gli albergatori. Ringrazio anche Nico Torrisi per aver creduto in me e per aver sostenuto questa scelta».

Occhipinti ha spiegato che il nuovo direttivo è stato costruito coinvolgendo le realtà imprenditoriali più rappresentative della provincia: «Abbiamo dato il benvenuto al gruppo Mangia e al gruppo Minardo, entrambi inseriti nel direttivo con un rappresentante. Era importante includere chi sta investendo in modo significativo nel territorio. L’obiettivo è lavorare insieme, con spirito propositivo, e stimolare la politica affinché questo territorio riceva l’attenzione che merita».

Il nuovo presidente ha poi delineato la fase di trasformazione che, a suo avviso, sta vivendo il turismo ibleo: «Siamo in un momento di svolta. Ci sono fondi internazionali che stanno investendo qui, il collegamento stradale, la Rg-Ct, con l’aeroporto di Catania ci renderà di fatto una città satellite di questo hub, e l’aeroporto di Comiso sarà riqualificato con 46 milioni di euro entro il 2030. Questo territorio è destinato a crescere molto nei prossimi tre anni. Dobbiamo farci trovare pronti, come accadde a Siracusa e Noto dopo l’avvento dell’autostrada: Ragusa avrà uno sviluppo simile».

“Federalberghi a Ragusa – commenta il presidente regionale Nico Torrisi – è una associazione con una rappresentanza fortissima sul territorio. La squadra eletta dall’assemblea ha scelto come guida Giovanni Occhipinti, un imprenditore capace e appassionato che segue a una presidenza lunga e autorevole, quella di Rosario Dibennardo. A entrambi va la mia stima, certo di proseguire su un percorso che da anni ci vede procedere fianco a fianco”. Il presidente uscente Rosario Dibennardo sottolinea: “Mi congratulo con Occhipinti che è stato sempre al mio fianco con passione e lealtà e il direttivo che ringrazio per avermi eletto vicepresidente vicario. Inoltre, ringrazio l’assemblea per avermi conferito la carica di presidente onorario per il lavoro svolto in questi 20 anni di presidenza”. Il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, ha rivolto un messaggio di incoraggiamento al nuovo direttivo: «Auguro buon lavoro a Giovanni Occhipinti e a tutta la squadra. Il turismo oggi ha un ruolo centrale per la crescita economica della provincia e sono certo che questo gruppo saprà rappresentare al meglio le esigenze degli operatori».