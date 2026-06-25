Non è solo un incidente. È l’ennesimo capitolo di una tragedia che si ripete, sempre sulla stessa arteria, sempre con le stesse dinamiche. Ieri pomeriggio, lungo la strada provinciale 60, in contrada Mendolilli, un uomo di 91 anni ha perso la vita dopo un violento scontro frontale tra una Toyota Yaris e un pickup Ford. Un impatto devastante, avvenuto intorno alle 15.30, che ha trasformato un pomeriggio di normalità in un dramma familiare.

A bordo della Yaris viaggiavano l’anziano e la moglie, condotta da un parente. Nell’altro mezzo, una sola persona. Tutti originari di Ragusa. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito disperate; la moglie, ricoverata in codice rosso, lotta ancora tra la vita e la morte. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, ma la cronaca ormai parla da sola.

Quella strada, che collega Ragusa a Santa Croce Camerina, è diventata una ferita aperta nel territorio. Curve insidiose, carreggiate strette, traffico intenso e manutenzione insufficiente: un mix che trasforma ogni viaggio in un rischio. Non è la prima volta che la SP 60 si macchia di sangue, e ogni volta la comunità si ritrova a chiedere — invano — più sicurezza, più controlli, più interventi.