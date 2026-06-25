Un improvviso malore mentre era sotto la doccia è risultato fatale per un 44enne originario di Pozzallo.

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, poco dopo le 19, in una villetta affittata per le vacanze in contrada Marza, località balneare del territorio di Ispica, al confine con Pachino.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in casa con i familiari quando ha accusato il malessere mentre si stava lavando.

I parenti hanno allertato immediatamente i soccorsi, facendo intervenire l’ambulanza del Presidio territoriale di emergenza (Pte) e l’elisoccorso.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il 44enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è sopraggiunto nel giro di pochi istanti e i medici hanno potuto soltanto constatarne la morte.