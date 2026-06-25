Ha fatto il giro del web il video del sacerdote don Carmelo Morana, che solleva di peso un’anziana per metterla al riparo dai fuochi d’artificio durante i festeggiamenti di San Giovanni a Pozzallo. La donna, incurante del rischio, si era spinta oltre la linea di sicurezza per assistere allo spettacolo pirotecnico da posizione ravvicinata. Il parroco, accortosi della situazione, ha tentato di far ragionare l’anziana, che non voleva sentire ragioni, e così, dal momento che il tempo stringeva, l’ha sollevata di peso per riportarla nella zona di sicurezza durante il momento clou della festa, ovvero l’uscita trionfale del simulacro del santo patrono per l’avvio della solenne processione per le strade della cittadina marinara.