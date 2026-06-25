Poteva avere esiti ben più seri l’incidente autonomo avvenuto lunedì scorso nella zona industriale Modica–Pozzallo.

Un uomo di 68 anni, originario di Pozzallo, ha perso improvvisamente il controllo del motociclo a causa di un sasso presente sulla carreggiata, rovinando sull’asfalto.

Determinante, per evitare il peggio, è stata la presenza del casco protettivo, che ha attutito il violento impatto con il suolo, di fatto salvandogli la vita.

Il centauro è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica, dove i medici lo hanno giudicato guaribile in trenta giorni per le ferite e i traumi riportati.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Modica per i rilievi di rito e la gestione della viabilità nell’area del sinistro.