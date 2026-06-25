La giornata di ieri, 24 giugno, dedicata alla solennità di San Giovanni Battista, ha rappresentato il culmine dei festeggiamenti in onore del protettore di Chiaramonte Gulfi, con una partecipazione straordinaria di fedeli, devoti e visitatori che hanno riempito la città sin dalle prime ore del mattino.

Il programma religioso ha avuto inizio con il festoso scampanìo e le celebrazioni eucaristiche presiedute dai sacerdoti della cittadina montana, culminando a metà mattina con il solenne pontificale presieduto da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. Alla celebrazione, animata dalla corale “San Giovanni Battista”, hanno preso parte le confraternite, le autorità civili e militari e un grande numero di fedeli. Al termine del rito, il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, assistito dall’arciprete rettore, il sacerdote Graziano Martorana, ha rinnovato la consacrazione della città al santo protettore, accendendo la lampada davanti al simulacro, gesto che ogni anno rinnova il legame spirituale e identitario tra la comunità e il suo patrono.

Nel pomeriggio, la tradizionale benedizione dei bambini, dopo che il simulacro è stato portato a spalla al centro della chiesa commendale, ha richiamato famiglie e genitori nella chiesa di San Giovanni, seguita dall’offerta del cero da parte della confraternita di San Vito e dalle marce sinfoniche eseguite dai corpi bandistici cittadini.

In serata, il momento più atteso: la “Sciuta” di San Giovanni Battista, con la venerata reliquia e il taumaturgo simulacro accolti dal sagrato gremito di fedeli. La processione, accompagnata dal clero, dalle confraternite con i loro stendardi e dalle autorità civili e militari, ha attraversato le principali vie della città, visitando le chiese di Santa Maria di Gesù, San Vito e San Filippo, in un clima di profonda devozione e commozione.

La serata si è conclusa con l’intrattenimento musicale del gruppo “Mp2 Acoustic Trio” in piazza Duomo e con lo spettacolo piromusicale della ditta Fasima Fuochi Eventi, che ha illuminato il cielo di Chiaramonte con la “Luce del Battista”, suggellando una giornata di fede e festa popolare.

Ora la comunità si prepara a vivere l’Ottavario di conclusione, la cosiddetta Settimana eucaristica, che si svolgerà fino al 1° luglio. Ogni giorno, nella chiesa di San Giovanni, si terranno momenti di adorazione eucaristica, vespri e celebrazioni dedicate alla riflessione spirituale dopo la grande festa. Oggi, in particolare, alle 18, ci sarà la sistemazione del simulacro di San Giovanni nella sua cappella.

Il 1° luglio, giorno dell’Ottava di San Giovanni Battista, sarà celebrata la solennità dell’Eucaristia con la processione eucaristica per le vie del quartiere, la sosta tradizionale nella “Cappelluzza” di via Blanca e la benedizione solenne della città. La serata si chiuderà con il canto del “Te Deum”, la velata del santo e il sorteggio dei premi della lotteria, ultimo atto di una festa che ogni anno rinnova la fede, la tradizione e l’identità di Chiaramonte Gulfi. Un appuntamento che, ancora una volta, ha confermato la forza di una devozione secolare e la capacità della comunità chiaramontana di unire spiritualità, cultura e partecipazione popolare attorno al suo santo protettore.