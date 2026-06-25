Il Circolo Velico Kaucana annuncia la conclusione dei primi due corsi di vela e windsurf rivolti a 40 studenti dell’istituto d’istruzione superiore “Enrico Fermi” di Vittoria, realizzati grazie ai fondi Mim del Piano Estate 2025/2026. Un progetto che ha permesso ai ragazzi di vivere un’esperienza formativa completa, immersi nella cultura del mare e della navigazione.

Il presidente del Cvk, Nunzio Micieli, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «Abbiamo fatto entrare realmente la vela nella scuola, con piena soddisfazione ed entusiasmo di studenti e tutor. È stato emozionante vedere i ragazzi avvicinarsi a questo sport con curiosità, rispetto e voglia di mettersi alla prova».

Micieli rivolge un ringraziamento sentito alla dirigente scolastica, professoressa Rosaria Costanzo, al Dsga, al personale amministrativo e ai docenti che hanno creduto nel valore educativo del progetto: «La collaborazione con l’istituto Fermi è stata esemplare. Quando scuola e territorio lavorano insieme, i risultati sono tangibili. Questo percorso dimostra quanto la vela possa essere uno strumento formativo straordinario, capace di unire disciplina, sicurezza, lavoro di squadra e consapevolezza ambientale».

Il presidente sottolinea anche l’importanza di portare i giovani a contatto diretto con il mare: «La vela insegna a leggere il vento, a rispettare l’ambiente, a prendere decisioni rapide e responsabili. Sono competenze che restano, dentro e fuori dall’acqua».

Il Circolo Velico Kaucana, altresì, sottolinea che nelle prossime settimane proseguiranno nuove attività dedicate anche agli studenti della scuola primaria, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la diffusione della cultura velica tra i più piccoli.

«Vogliamo che la vela diventi un punto fermo nella formazione dei giovani del nostro territorio», aggiunge Micieli. «Il mare è una risorsa educativa straordinaria e il nostro impegno è quello di renderlo accessibile, sicuro e formativo per tutti». Il Cvk conferma così la propria missione: promuovere lo sport, la cultura marinaresca e il rispetto dell’ambiente, costruendo un ponte stabile tra scuola, famiglie e territorio.