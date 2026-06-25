Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria hanno tratto in arresto un giovane di 23 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

L’operazione rientra nei consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti per contrastare la criminalità e lo smercio di droghe in città.

Nel corso di un accertamento, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione personale.

Il controllo ha dato esito positivo: all’interno di un pacchetto di sigarette sono stati rinvenuti circa 60 grammi di hashish, suddivisi in un panetto e in una stecca già pronta per la cessione.

La successiva perquisizione ha consentito di sequestrare anche 80 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita in quanto suddivisi in banconote di vario taglio, oltre a un bilancino di precisione e a materiale comunemente utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Accompagnato negli uffici di polizia ed espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria il ventitreenne è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.