Un incidente stradale si è verificato oggi, poco dopo le 13 lungo la Strada provinciale 4, al km 4,400, nel tratto che da Comiso conduce verso Pedalino. A scontrarsi, in prossimità di una curva, sono stati due veicoli: una Mercedes berlina argentata e ua Ford Kuga, anch’essa di colore argento (foto Assenza).

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità in un tratto particolarmente trafficato nelle ore centrali della giornata. Secondo le prime informazioni, tre persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto le cure dei sanitari intervenuti sul posto.