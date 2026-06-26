Questa mattina, lungo la statale che collega Gela a Vittoria, un autocarro carico di paglia e fieno ha visto il proprio rimorchio ribaltarsi, riversando sulla sede stradale un ingente quantitativo di balle e materiale vegetale sciolto.

Il tratto interessato si presenta con cumuli di foraggio accatastati ai margini dell’arteria e rotoballe disperse su entrambe le corsie, mentre il mezzo pesante è fermo poco più avanti (foto Assenza).

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e il personale dell’Anas.

Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nel recupero del rimorchio e nelle operazioni di sgombero e pulizia della carreggiata.

Al momento non si registrano feriti. La circolazione risulta fortemente rallentata, con incolonnamenti nella zona. Si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza e, se possibile, di optare per percorsi alternativi fino al ripristino della normale viabilità.