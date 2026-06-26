Si allunga la scia di dolore lungo la Ragusa–Santa Croce, teatro dell’incidente di mercoledì 24 giugno. Dopo la morte del marito, 91 anni, anche la moglie, 85enne, non ce l’ha fatta: entrambi erano a bordo di una Toyota Yaris condotta da un parente, quando l’auto si è scontrata frontalmente con un pickup Ford sulla provinciale 60, in contrada Mendolilli.
Questo nuovo lutto si aggiunge alle tragedie che nelle ultime settimane hanno colpito le strade del Ragusano, dove la sicurezza viaria torna al centro del dibattito pubblico. Le istituzioni locali, già impegnate in campagne di sensibilizzazione, dovranno ora affrontare con maggiore urgenza il tema della manutenzione e della prevenzione lungo le arterie provinciali.
Un dolore che si intreccia con quanto abbiamo raccontato nelle scorse ore: la fragilità delle nostre strade e la necessità di un impegno collettivo per evitare che ogni viaggio si trasformi in una tragedia.