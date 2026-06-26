Ragusa si prepara a dare l’ultimo saluto a Giorgio Poidomani, 90 anni, già dipendente Anic, e a sua moglie Pina Firrincieli, 85 anni: i due coniugi che hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi lungo la provinciale Ragusa–Santa Croce, una delle arterie che più volte abbiamo raccontato per la sua pericolosità e per la lunga scia di tragedie che continua a segnare.

L’uomo è morto per primo, poche ore dopo l’impatto. La moglie lo ha seguito nella stessa giornata, nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita. Una doppia perdita che ha scosso profondamente la comunità ragusana, colpita dalla gravità dell’episodio e dalla storia di una coppia conosciuta e stimata.

I funerali si terranno domani, sabato, alle 11.30, nella chiesa parrocchiale di San Pio X, dove amici, parenti e concittadini potranno stringersi attorno alla famiglia in un momento di dolore che va oltre la cronaca.