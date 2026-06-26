Un altro incidente lungo via Generale Cascino, una delle strade più trafficate e problematiche della città, riaccende la discussione sulla sicurezza e sulla necessità di interventi strutturali. A denunciarlo è un utente social che, con un lungo sfogo, ha raccontato quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio: uno scontro tra un’auto e un motociclo tipo enduro, un impatto violento che ha lasciato a terra il giovane centauro, poi trasportato in ambulanza con una frattura alla testa. La conducente dell’auto, una signora, è rimasta illesa.

Secondo quanto riferito, le condizioni del veicolo coinvolto lasciano pensare a un urto particolarmente forte, forse legato alla velocità del mezzo a due ruote. L’autore del post spiega di essere arrivato “a disastro avvenuto”, trovandosi davanti l’ennesima scena che conferma ciò che denuncia da tempo: via Generale Cascino è una strada troppo trafficata, caotica, congestionata da attività commerciali e parcheggi selvaggi, spesso lasciati “a c… di cane”, come lui stesso scrive con amarezza.

La sua non è una lamentela isolata, ma un appello che si ripete da mesi: questa arteria, così com’è, non regge più il volume di traffico quotidiano. L’utente propone una soluzione drastica ma chiara: trasformare la strada in senso unico per chi procede verso Gela, creando percorsi alternativi per chi arriva in direzione opposta e aumentando in modo significativo la presenza dei vigili urbani, con controlli costanti e mirati.