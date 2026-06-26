Nel primo pomeriggio di oggi un incendio è divampato in contrada Mendolilli, nei pressi dell’anagrafe canina.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco. Le immagini documentano una fitta colonna di fumo nero che si innalza nel cielo, visibile da diversi punti della zona rurale (foto Assenza).
In base alle prime segnalazioni, il rogo avrebbe interessato un capannone adiacente a un’abitazione.
I pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme e impedirne l’estensione.
La densità del fumo fa ipotizzare la combustione di materiali come plastica, gomma, legname o altri stoccaggi tipici di depositi agricoli o industriali presenti nell’area.