La Federazione Sanità di Confcooperative ha rinnovato nei giorni scorsi i propri organismi nazionali nel corso dell’assemblea che ha segnato la fine del mandato del precedente presidente e l’elezione della nuova guida nazionale. Un passaggio importante per l’intero sistema cooperativo sanitario, che si accompagna all’ingresso nel consiglio di presidenza del ragusano Nello Aprile, espressione di Confcooperative territoriale Ragusa.

Si tratta di un risultato di rilievo per il movimento cooperativo ibleo, che continua a essere rappresentato negli organismi nazionali della federazione. «Continua a essere un onore poter rappresentare il nostro territorio all’interno del Consiglio di presidenza nazionale» dichiara Nello Aprile. Che aggiunge: «Questo incarico è il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dalle cooperative sanitarie della provincia di Ragusa e un’opportunità per contribuire, con responsabilità, alla crescita del settore a livello nazionale».

Soddisfazione anche da parte di Luca Campisi, presidente di Confcooperative territoriale Ragusa: «L’ingresso di Nello Aprile nel Consiglio di presidenza di Federazione Sanità è una notizia importante per tutto il nostro sistema cooperativo. È un risultato che rafforza la presenza del territorio ibleo nei luoghi decisionali nazionali e che potrà generare ricadute positive anche per le nostre realtà provinciali». L’assemblea nazionale di Federazione Sanità segna dunque una nuova fase, con una governance rinnovata e una rappresentanza ragusana che torna protagonista in un settore strategico per il welfare cooperativo.