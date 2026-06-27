Un nuovo incidente stradale nel territorio di Modica, in contrada Crocevie, area già nota per la fragilità della sua rete viaria. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, due automobili — una Fiat Panda e una Opel bianca — si sono scontrate violentemente. L’impatto ha richiamato l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. La dinamica è al momento oggetto di rilievi, ma la collisione è stata sufficientemente violenta da rendere necessario l’intervento del personale sanitario. Sul posto sono intervenute con tempestività le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai conducenti e ad eventuali passeggeri. Contestualmente, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi di rito, regolato la circolazione — che ha subito inevitabili rallentamenti — e messo in sicurezza la carreggiata.