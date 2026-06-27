La Polizia di Stato di Ragusa e la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo hanno eseguito il fermo di un cittadino straniero, ritenuto responsabile di aver condotto un’imbarcazione carica di migranti dalle coste libiche a quelle italiane.

Il natante, lungo circa otto metri e con a bordo 58 persone, è stato intercettato al largo del litorale ragusano. I passeggeri, trasbordati su una motovedetta della Capitaneria di Porto, sono stati poi trasferiti al porto di Pozzallo, dove sono stati identificati e sottoposti alle procedure previste.

Le successive indagini, svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa insieme ai militari della Guardia di Finanza e supportate da testimonianze raccolte tra i migranti e da riscontri fotografici, hanno permesso di individuare il presunto conducente dell’imbarcazione durante la traversata dalla Libia. Alla luce degli elementi acquisiti, l’uomo è stato sottoposto a fermo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e condotto presso la locale Casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.