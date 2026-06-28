La Polizia di Stato di Modica ha denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno intimato l’alt a un monopattino elettrico. Il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga, percorrendo il marciapiede di Corso Umberto I, effettuando manovre pericolose e non conformi al Codice della Strada, zigzagando tra i pedoni e mettendo a rischio l’incolumità delle persone presenti.

Rintracciato poco dopo nei pressi della propria abitazione, l’uomo ha nuovamente ignorato l’alt degli agenti, riprendendo la fuga con ulteriori manovre pericolose per gli utenti della strada. Successivamente ha abbandonato il monopattino ed è fuggito a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

L’attività investigativa ha comunque consentito di identificarlo e deferirlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.