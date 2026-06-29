Piazza Duomo, ieri sera, è stata teatro di una delle pagine più significative dell’estate culturale chiaramontana: il concerto sinfonico-corale “Dai Beatles ai Queen”, eseguito dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania, ha offerto a Chiaramonte Gulfi un’esperienza musicale di rara intensità, accolta da una platea numerosissima e partecipe.

Sul podio il maestro Valter Sivilotti, affiancato dal soprano Giuliana Di Stefano e dal maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina, ha guidato un itinerario sonoro che ha intrecciato pop, rock e lirica, rileggendo in chiave sinfonica le melodie senza tempo dei Beatles e dei Queen.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Chiaramonte Gulfi e dalla Pro Loco con il sostegno della Regione Siciliana, della Provincia di Ragusa e dell’Ars, ha confermato la capacità della città di accogliere appuntamenti di alto profilo.

Un traguardo frutto di un lavoro costante: merito della Pro Loco e, in particolare, del presidente Lucio Molè, che con tenacia e perseveranza hanno creduto in un evento di qualità per la comunità. Non era impresa semplice e, proprio per questo, il risultato conseguito assume un valore ancor più rilevante.

In primo piano anche l’impegno dell’Amministrazione comunale, del sindaco Mario Cutello e dell’assessore al Turismo e agli Spettacoli Giancarlo Catania, che hanno raccolto la sfida con convinzione, insieme al Consorzio dei Liberi Comuni, guidato dalla presidente Maria Rita Schembari, e all’on. Giorgio Assenza.

Da rimarcare il ruolo determinante del sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, il chiaramontano Giovanni Cultrera.

La sinergia tra istituzioni, associazioni e territorio ha dimostrato che il lavoro di rete consente di raggiungere traguardi ambiziosi e che Chiaramonte Gulfi è pienamente in grado di allestire manifestazioni di grande livello.

Nel corso della serata è stato riservato un momento speciale agli studenti dell’istituto “Serafino Amabile Guastella”, recentemente insigniti al Campidoglio di una menzione speciale nell’ambito del Premio letterario “Salva la tua lingua locale”. Il riconoscimento, attribuito dalla giuria nazionale, ha valorizzato il loro impegno per la tutela del dialetto chiaramontano, ritenuto di particolare pregio e originalità.

A consegnare la menzione sono stati i rappresentanti della Pro Loco, guidati da Molè, che ha sottolineato come la cultura locale possa dialogare con le istituzioni nazionali e con la grande musica, creando un ponte virtuoso tra tradizione e innovazione. La targa è stata offerta dall’Aps Colonnello Vito Andrea Iannizzotto.

A ingresso libero, il concerto ha trasformato piazza Duomo in un palcoscenico di emozioni condivise, confermando Chiaramonte Gulfi come una comunità vivace, capace di celebrare le proprie eccellenze e di attrarre eventi di assoluto rilievo. Un appuntamento destinato a restare nella memoria collettiva e a segnare un ulteriore passo avanti nel percorso culturale della città.