Minuti da incubo per i residenti di via Rattazzi, a Vittoria, dove un violento incendio ha distrutto un’automobile e minacciato seriamente le abitazioni adiacenti, gettando nel panico un intero quartiere.

L’allarme è scattato quando le fiamme hanno avvolto rapidamente un veicolo parcheggiato lungo la strada. In pochissimi minuti, il rogo ha preso forza, alimentato dai materiali infiammabili della vettura, sprigionando una colonna di fumo denso e acre che ha invaso l’intera zona. Le lingue di fuoco, alte e distruttive, non si sono limitate a incenerire l’auto, ma si sono propagate verso la facciata di un’abitazione vicina. Il calore insostenibile e il fumo nero hanno danneggiato i muri esterni, gli infissi e l’ingresso dell’edificio, costringendo i proprietari a una fuga precipitosa in strada (foto Assenza).

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Giunti sul posto a sirene spiegate, i pompieri hanno lavorato duramente per domare le fiamme prima che queste potessero penetrare all’interno della casa o coinvolgere altri mezzi in sosta. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e avviare i primi rilievi scientifici, necessari a stabilire l’esatta natura del rogo, al momento ancora al vaglio degli inquirenti che non escludono alcuna pista.

I disagi per i residenti sono stati enormi. Oltre alla comprensibile paura e allo shock di trovarsi il fuoco a pochi passi dalla porta di casa, l’intero quartiere ha dovuto fare i conti con l’aria irrespirabile che ha costretto tutti a barricarsi in casa anche nelle ore successive allo spegnimento. La strada è rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni di bonifica e la rimozione della carcassa fumante del mezzo, lasciando una ferita evidente nella quotidianità della comunità locale, che ora chiede maggiore sicurezza e risposte chiare su quanto accaduto.