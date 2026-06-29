Mentre sabato pomeriggio a Catania si svolgeva il corteo regionale contro la guida pericolosa, a Scoglitti, frazione rivierasca di Vittoria, si è verificato l’ennesimo incidente che coinvolge un ciclista. A farne le spese è stato un tesserato Federciclismo con il Gruppo Ciclistico Amatori Mineo, rimasto ferito dopo essere stato urtato da un veicolo lungo una delle arterie della borgata marinara.

L’impatto, avvenuto in una zona molto frequentata da residenti e cicloturisti, ha provocato a Castagna una frattura, fortunatamente non grave. Le sue condizioni non destano preoccupazione e il Comitato Provinciale Federciclismo Catania ha inviato un messaggio di vicinanza e auguri di pronta guarigione all’atleta.

L’episodio, però, riaccende i riflettori su un tema che da tempo preoccupa il mondo del ciclismo e le comunità locali: la sicurezza sulle strade. «È l’ennesimo incidente che non deve più accadere. Rispetto e attenzione, sempre», è il messaggio rilanciato dagli ambienti federali, dalle società sportive e dai sostenitori della campagna #iorispettoilciclista.

La frazione di Scoglitti, soprattutto nei mesi estivi, vede un aumento significativo del traffico veicolare e della presenza di ciclisti, sia amatori che professionisti. Una convivenza spesso difficile, che richiede maggiore prudenza da parte degli automobilisti e interventi strutturali per migliorare la sicurezza stradale (foto Assenza).