Un fulmine ha colpito nel primo pomeriggio una palma in zona Emaia, lungo via Garibaldi a Vittoria, provocando un principio d’incendio che ha attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito.

Secondo le prime ricostruzioni, il fulmine ha centrato in pieno la sommità della palma, incendiando immediatamente le fronde secche. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, alimentate dal caldo e dal vento, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere il rogo.

L’episodio, avvenuto in una zona molto frequentata, non ha causato feriti ma ha generato apprensione tra i presenti, sorpresi dalla violenza del fenomeno atmosferico. La palma è rimasta visibilmente danneggiata, mentre i tecnici stanno valutando eventuali rischi residui (foto Di Priolo).