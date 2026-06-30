Grave sinistro nel pomeriggio lungo l’arteria che collega Modica a Pozzallo: un camion e due autovetture sono rimasti coinvolti in un violento impatto che ha provocato quattro feriti e mandato in tilt la circolazione.

Tutti i feriti sono stati trasferiti d’urgenza e ricoverati negli ospedali di Modica e Ragusa.

Secondo una prima ricostruzione, corroborata dalle testimonianze raccolte sul posto, una Fiat Panda con a bordo tre persone di Pozzallo stava procedendo verso Modica quando il conducente ha tentato il sorpasso di un mezzo pesante guidato da un uomo di Catania, impegnato nella medesima direzione di marcia.

Nel frattempo, dalla corsia opposta sopraggiungeva una Toyota Yaris. Accortosi di non disporre dello spazio e del tempo necessari per completare la manovra a causa dell’arrivo dell’altra vettura, l’automobilista della Panda ha cercato di rientrare in corsia.

Il rientro, tuttavia, è risultato tardivo: l’utilitaria si è scontrata frontalmente con la Yaris e, ormai fuori controllo, ha terminato la corsa urtando violentemente anche contro il camion.