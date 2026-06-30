Si è svolta ieri, al porto commerciale di Pozzallo, la consueta esercitazione antincendio semestrale organizzata dalla Capitaneria di Porto–Guardia Costiera di Pozzallo.

Lo scenario ipotizzato prevedeva un rogo scaturito durante lavorazioni a caldo a bordo di un supply vessel ormeggiato alla banchina commerciale, con un marittimo riportante ustioni.

Ricevuto via radio l’allarme dal comandante dell’unità, la Sala operativa della Capitaneria ha attivato immediatamente il dispositivo di emergenza, assumendo la direzione delle operazioni e coordinando l’intervento con i Vigili del Fuoco e il servizio 118.

Determinante la sinergia tra il personale militare presente in banchina, i Vigili del Fuoco e le risorse portuali locali: il rimorchiatore Brasile, dotato di apparati antincendio e pronto al traino in caso di necessità; le imprese portuali; il corpo degli ormeggiatori; i piloti del porto; nonché il Port Facility Security Officer dello scalo di Pozzallo per i profili di security, in raccordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

In mare è intervenuta la motovedetta della Guardia Costiera CP 568, che ha supportato le fasi di contrasto alle fiamme e provveduto all’interdizione temporanea dello specchio acqueo interessato. Via terra, una pattuglia della Guardia di Finanza ha garantito la cornice di sicurezza.

Messa in sicurezza l’area, è stata effettuata l’evacuazione del marittimo ustionato, con l’attivazione dei soccorsi sanitari tramite il numero unico di emergenza NUE 112 e l’arrivo di un’ambulanza con personale volontario.

L’esercitazione si è conclusa in circa un’ora con esito pienamente positivo, confermando l’elevato livello di coordinamento tra tutte le componenti istituzionali coinvolte.

Peculiarità della prova odierna, che la distingue dalle precedenti, è stata la scelta di simulare un incendio originato da lavorazioni con uso di fiamma, generando uno scenario complesso e particolarmente sfidante, utile per verificare in condizioni realistiche procedure, tempi di risposta e capacità di coordinamento in uno dei contesti più critici per la sicurezza a bordo.

“L’esercitazione semestrale appena conclusasi – ha dichiarato il Comandante del porto, Capitano di Fregata Luigi Vincenti – dimostra quanto sia importante addestrarsi con continuità e in stretta collaborazione con tutte le istituzioni del territorio. In prospettiva futura, attività come questa sono indispensabili per testare piani e procedure, verificare l’efficacia dei mezzi di comunicazione e delle attrezzature, così da essere pronti a fronteggiare nel modo migliore ogni possibile emergenza reale.”