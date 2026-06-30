La rete del volontariato locale e i club di servizio della città si sono mobilitati con straordinaria tempestività per ripristinare la Casa Gialla sul Molo di Sampieri. La struttura aveva subito ingenti danni a causa del ciclone Harry, che aveva raso al suolo gli arredi interni, compromettendo lo svolgimento delle attività educative e ricreative coordinate da Simona Trombetta. Il ricavato ha permesso di: acquistare elettrodomestici, tavolo, sedie e dispensa per allestire la cucina e la realizzare di una biblioteca con l’installazione di librerie nella sala d’ingresso, dedicate alla memoria di Loredana Alfano per promuovere la lettura e la crescita dei oltre sessanta bambini fruitori della struttura.