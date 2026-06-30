La polizia di Stato di Vittoria ha tratto in arresto un uomo di 40 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scaturito nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno proceduto a una perquisizione personale, veicolare e domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 100 grammi di hashish, oltre 100 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e in parte allo stato grezzo, nonché 330 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati due bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.