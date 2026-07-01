Momenti di tensione poco dopo l’ora di pranzo a Marina di Ragusa, dove un furgone ha preso fuoco all’ingresso della frazione rivierasca, in prossimità del supermercato Conad. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate improvvisamente, probabilmente a causa di un guasto elettrico. In pochi istanti il mezzo è stato avvolto da una densa colonna di fumo nero, visibile da diverse zone della città e che ha reso difficile la gestione dell’emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, che hanno lavorato per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o alle strutture vicine. Non si registrano danni a persone, ma l’incendio ha provocato rallentamenti alla circolazione e curiosità tra i residenti e i turisti presenti nella zona.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di limitare i danni e riportare la situazione alla normalità nel giro di poco tempo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, ma l’ipotesi più probabile resta quella di un problema elettrico al veicolo.