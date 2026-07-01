Il Modica Calcio dei presidenti Mattia Pitino e Luca Gugliotta annuncia il primo volto nuovo della rosa che affronterà il campionato di Serie D 2026/2027.

A vestire la maglia rossoblù sarà Sergio Agatino Garufi, centrocampista di grande esperienza e qualità, chiamato a guidare il reparto nevralgico della squadra.

Nato a Giarre nel 1995, Garufi è cresciuto nel settore giovanile del Catania, con cui ha esordito in Serie A nel 2014 nell’ultima giornata di campionato contro l’Atalanta e in Coppa Italia. Dopo l’esperienza in prima squadra anche nel successivo campionato di Serie B, il centrocampista ha costruito un importante percorso tra i professionisti, collezionando diverse stagioni in Serie C con le maglie di Satnarcangelo, Feralpisalò, Catanzaro, Lupa Roma, Reggina e Matera.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Messina in Serie D, confermandosi un profilo di assoluto valore per la categoria, nel quale aveva militato anche con le maglie di Latina, Flaminia e Ragusa.

L’arrivo di Garufi rappresenta un segnale importante delle ambizioni del Modica Calcio. La società mette infatti a disposizione di mister Filippo Raciti un calciatore di esperienza, personalità e qualità, elementi fondamentali per affrontare al meglio il campionato di Serie D.