Un appuntamento all’insegna della creatività e della condivisione è in programma alla Scuola Primaria Paritaria Madre Arcangela Salerno di Ragusa, che giovedì 2 e venerdì 3 luglio ospiterà l’evento conclusivo del Summer Campus 2026, intitolato “Il sospiro del colore – Passi leggeri nell’invisibile”.

L’iniziativa, realizzata dagli allievi del campus durante i laboratori d’arte, culminerà in una installazione artistica immersiva che trasformerà gli spazi della scuola in un percorso sensoriale e collettivo, capace di coinvolgere completamente il visitatore. L’esperienza è stata pensata come un viaggio creativo tra arte, immaginazione e comunità, con l’obiettivo di stimolare nei bambini curiosità, espressione e collaborazione.

Il vernissage si terrà domani, giovedì 2 luglio, dalle 17 alle 20 presso l’auditorium della scuola di via Esperanto 40, con un momento di condivisione in segno di fraternità e allegria. Il giorno successivo, venerdì 3 luglio, l’apertura sarà dalle 9 alle 12 per consentire a genitori e visitatori di ammirare le opere e le installazioni realizzate.

Il progetto, che ha visto i piccoli protagonisti lavorare fianco a fianco con educatori e professionisti dell’arte, si propone di valorizzare il talento e la libertà espressiva di ciascun bambino, favorendo la collaborazione e la scoperta del piacere di creare insieme.

“Il Summer Campus è stato molto più di un laboratorio – spiegano gli organizzatori – è stato un percorso di crescita che ha unito fantasia e sensibilità, permettendo ai bambini di esprimersi liberamente e di condividere la gioia del fare arte.”

Un’iniziativa che conferma la vocazione educativa della scuola, da sempre impegnata a “educare con il cuore e accompagnare per la vita”, e che si chiuderà con un evento aperto alla comunità, nel segno dell’arte e della bellezza condivisa.