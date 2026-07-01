Si è chiuso tra applausi e commozione il 16° Spettacolo di Danza della ASD Dance With Me, andato in scena al Teatro Tenda di Ragusa. Una serata che ha saputo unire emozione, talento e inclusione, confermando ancora una volta la forza della danza come linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera.

L’apertura dello spettacolo ha regalato uno dei momenti più intensi: sul palco sono entrati i ragazzi con disabilità, accompagnati dalla maestra Teresa Autore, che con passione e professionalità li guida in un percorso di crescita artistica e personale. Il pubblico, visibilmente emozionato, si è alzato in piedi per un lungo applauso, rendendo omaggio ai giovani protagonisti e trasformando l’inizio della serata in un istante indimenticabile.

La cerimonia di premiazione, curata dai maestri Valentina Belladonna, Desy Occhipinti e Gianni Occhipinti, ha visto la partecipazione del Consigliere Regionale FIDESM Sicilia Salvatore Occhipinti e dell’Assessore Simone Di Grandi, che hanno consegnato i riconoscimenti ai ragazzi, sottolineando il valore educativo e sociale del progetto.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai Presidenti di ANFFAS Isola Iblea e Terra Iblea, alle dottoresse Marika Parrino e Roberta Lomagno, e a tutti coloro che hanno sostenuto l’associazione, contribuendo con sensibilità e dedizione alla crescita dei giovani danzatori.

Dopo la premiazione, il sipario si è riaperto per La Notte dei Quadri, lo spettacolo principale della serata, ideato e diretto dalla maestra Valentina Belladonna. Una produzione curata nei minimi dettagli, dalle scenografie alla narrazione, che ha incantato il pubblico con eleganza e intensità. Ogni esibizione è stata accolta da calorosi applausi, in un Teatro Tenda gremito e partecipe.

La ASD Dance With Me ha voluto ringraziare le autorità, gli sponsor, le famiglie, i maestri e i volontari che hanno reso possibile questa serata di festa e di emozione. “Grazie di cuore a tutti – hanno dichiarato i maestri Belladonna, Gianni e Desy Occhipinti – ci ritroveremo a settembre per una nuova stagione di danza, passione e novità”.

Un finale che lascia il segno, nel segno dell’arte e dell’inclusione, dove la danza diventa strumento di espressione, libertà e condivisione.