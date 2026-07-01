In riferimento ai contenuti diffusi nella mattinata odierna sui social network, nei quali veniva denunciato il presunto occultamento di rifiuti sotto la sabbia lungo il litorale del territorio comunale di Scoglitti, l’Amministrazione ritiene doveroso informare i cittadini su quanto realmente accaduto. Questo il contenuto della nota proveniente da palazzo Iacono.

A seguito della diffusione di un messaggio, corredato da fotografie e video che indicavano il luogo in cui sarebbe stato commesso il presunto illecito ambientale, foto e video che sono stati trasmessi ai CC e alla CdP, un funzionario comunale impegnato nel coordinamento dei lavori di pulizia degli arenili, eseguiti da personale e mezzi dell’ESA nell’ambito di attività regolarmente autorizzate, ha immediatamente informato l’Assessore competente, il Sindaco, la Polizia Locale, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia Costiera.

Le autorità intervenute si sono recate tempestivamente sul posto e hanno seguito tutte le operazioni di verifica. Le ruspe impiegate nei lavori hanno effettuato scavi nei punti indicati dalla segnalazione, raggiungendo una profondità di circa tre metri.

Le verifiche svolte, alla presenza delle Forze dell’Ordine, non hanno evidenziato alcuna presenza di rifiuti occultati né altre anomalie riconducibili a quanto denunciato nei post diffusi sui social. Nell’area interessata, inoltre, è stata riscontrata la presenza di vegetazione spontanea rimasta integra, elemento ritenuto incompatibile con le modalità descritte nella segnalazione.

Alla luce dell’allarme generato dalla diffusione di tali contenuti, è stata presentata una denuncia all’Arma dei Carabinieri affinché siano accertati i fatti, valutate eventuali responsabilità e verificata l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato. Saranno gli organi competenti e l’Autorità Giudiziaria a svolgere ogni ulteriore accertamento.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno per la tutela dell’ambiente, della legalità e della massima trasparenza nell’azione amministrativa. Ogni segnalazione riguardante possibili illeciti ambientali merita attenzione e viene verificata con tempestività; allo stesso tempo, è fondamentale che le informazioni diffuse pubblicamente siano fondate e riscontrabili, affinché non si generino inutili allarmismi nella comunità.

Ringraziamo la Polizia Locale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia Costiera, il personale comunale e tutti gli operatori intervenuti con tempestività e professionalità per garantire il rapido accertamento dei fatti.

L’Amministrazione continuerà a operare con senso di responsabilità, nella piena fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, alle quali è ora affidato il prosieguo degli accertamenti.