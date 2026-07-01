E’ ricoverato in prognosi riservata uno dei 4 feriti dello scontro frontale sulla Modica Pozzallo verificatosi nel pomeriggio di martedì: ad impattare sono stati un camion, una Fiat Panda e una Toyota Yaris. Secondo una prima ricostruzione, la Panda avrebbe tentato un sorpasso senza riuscire a completarlo per l’arrivo della Yaris in senso opposto. Nel tentativo di rientrare in corsia, l’auto si è scontrata frontalmente con la Yaris e successivamente con il camion. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Modica e Ragusa, mentre l’autista del camion è rimasto illeso. La Polizia Locale sta indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.