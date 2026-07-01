Intensificata nel periodo estivo l’attività di contrasto ai fenomeni criminali in materia ambientale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, anche con attività finalizzate ad arginare il fenomeno delle cc.dd. “fumarole”, che caratterizza la fascia trasformata del territorio ibleo.

Nella mattinata di sabato, i carabinieri delle Stazioni di Scoglitti ed Acate, con l’ausilio di un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, hanno svolto dei servizi, nelle prime ore del mattino, con osservazione da terra e dal cielo, in zone della provincia fortemente interessate da colture intensive in serra, in particolare nella frazione marinara di Vittoria e nella zona collinare di Acate.

In tal modo sono stati individuati nella contrada Dirillo alcuni terreni che presentavano cumuli di rifiuti e punti di combustione. I Carabinieri intervenuti, dopo le prime verifiche,

hanno potuto documentare la presenza, su un’area di circa 750 MQ, di diversi cumuli di rifiuti in plastica e scarti vegetali della lavorazione agricola con punti ove era in corso attività di abbruciamento. Dopo aver messo in sicurezza l’area interessata dall’illecita raccolta e smaltimento dei rifiuti, i militari dell’Arma hanno individuato la titolarità dei terreni interessati, riconducibili ad una società cooperativa agricola, ed hanno denunciato in stato di libertà per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti due vittoriesi, un 53enne ed un 50enne, rispettivamente presidente e consigliere della società. Il fondo è stato posto sotto sequestro.

Il grado di colpevolezza delle due persone denunciate sarà verificato nel corso del procedimento penale che sarà istaurato, come legislativamente previsto.