L’FC Vittoria scopre le carte in vista della nuova stagione sportiva e lo fa delineando un assetto societario e tecnico di primissimo livello. Con una mossa strategica che unisce la continuità gestionale all’esperienza sul campo, il club biancorosso ha ufficializzato i due pilastri da cui ripartirà il nuovo corso: la riconferma del Direttore Sportivo Tino Longo e l’arrivo in panchina di mister Giancarlo Betta.

La prima certezza del Vittoria porta il nome di Tino Longo. Il Direttore Sportivo, confermato nel suo ruolo, avrà nuovamente il compito di tessere le trame del calciomercato e costruire una rosa competitiva. Una scelta, quella della dirigenza, che premia il lavoro svolto finora e garantisce stabilità a un progetto societario che punta a consolidarsi nel panorama calcistico regionale.

La vera novità riguarda però la guida tecnica. La panchina della Prima Squadra è stata infatti affidata a Giancarlo Betta, un profilo che non ha bisogno di grandi presentazioni nel calcio siciliano. Tecnico di grande carisma e profondo conoscitore delle dinamiche dei nostri campionati,

Il suo curriculum parla chiaro: anni di battaglie e panchine importanti vissute tra Serie D ed Eccellenza, oltre a una significativa esperienza nei settori giovanili. Ovunque sia stato, il nuovo mister si è sempre distinto per professionalità, competenza tattica e capacità di gestione del gruppo.

C’è un dettaglio, nella storia recente di mister Betta, che fa capire quale potrebbe essere la filosofia del nuovo Vittoria. Negli ultimi due anni, infatti, il tecnico ha guidato la Rappresentativa Sicilia Under 19. Un ruolo delicato che lo ha visto visionare e valorizzare i migliori prodotti del calcio giovanile isolano. Questa spiccata attitudine nel lavorare con i giovani talenti rappresenta una garanzia per il club biancorosso, da sempre attento alla crescita dei ragazzi del territorio da inserire in prima squadra.

Con le caselle di Direttore Sportivo e allenatore finalmente riempite, per l’FC Vittoria è tempo di tuffarsi sul mercato. Ai reduci della scorsa stagione e ai nuovi innesti il compito di tradurre sul campo le ambizioni di una piazza che ha fame di grande calcio.