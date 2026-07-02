Il Comune di Modica annuncia: “L’Anas ha comunicato al comando della nostra Polizia locale che da lunedì prossimo, 6 luglio, inizieranno i lavori di consolidamento e messa in sicurezza sul Ponte Guerrieri. Si tratta, comunica l’Anas, di interventi indifferibili previsti nel piano di manutenzione delle arterie già predisposto. Il traffico sul Ponte Guerrieri da lunedì prossimo, sarà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. La durata dei lavori, secondo quanto comunicato, è di tre settimane”.