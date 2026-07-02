Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modica: le attività, disposte dal Comando Provinciale di Ragusa, finalizzate al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e armi, vedono impegnati costantemente i militari dell’Arma.

In particolare, negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione di Ispica, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea un 37enne del posto poiché gravemente indiziato di aver portato al seguito nell’auto, senza giustificato motivo, un martello oltre che aver messo in atto una fuga pericolosa al momento del controllo. Il giovane avrebbe cercato di sviare il controllo dei Carabinieri, non fermandosi all’alt intimatogli e avrebbe tentato una pericolosa fuga in auto che terminava dopo aver percorso diversi metri. I militari, una volta fermato, effettuavano una minuziosa perquisizione che consentiva di rinvenire un martello occultato nel bagagliaio dell’auto condotta dal giovane, il quale veniva trovato anche in possesso di 1 grammo di cocaina racchiusa in una dose, celata sulla sua persona. Il 37enne quindi è stato deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea per la violazione in materia di armi e per aver violato la normativa sul Codice della Strada, nonché segnalato alla Prefettura di Ragusa a seguito del rinvenimento dello stupefacente.

Medesimi controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi anche dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, i quali hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria Iblea un 35enne Modicano ed un 19enne residente a Pachino (SR) poiché gravemente indiziati rispettivamente di aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di aver ingiustificatamente portato al seguito armi e oggetti atti ad offendere.

Nel primo episodio, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica venivano insospettiti da un atteggiamento stranamente agitato e preoccupato di un 35enne del posto fermato alla guida della sua auto a Modica. I sospetti dei militari facevano scattare una perquisizione nei confronti del conducente che veniva trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish suddivisi in dosi occultati nei pantaloni. Per tali motivi il giovane veniva deferito alla Procura di Ragusa poiché gravemente indiziato di aver detenuto lo stupefacente ai fini di spaccio.

Nel secondo episodio, verificatosi a Pozzallo (RG), gli stessi militari, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un giovane 19enne residente a Pachino (SR) alla guida della sua auto, in possesso di una pistola “a salve” priva di tappo rosso e contenente un caricatore con 6 proiettili a salve inseriti. Una perquisizione approfondita ha consentito inoltre di rinvenire, occultati nell’auto, anche un coltello a serramanico di circa 20 cm e un tubo in ferro zincato lungo circa mezzo metro. Il conducente inoltre, è stato trovato anche in possesso di 1 grammo di hashish. Il giovane è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea per la violazione della normativa in materia di armi e segnalato alla Prefettura di Ragusa per il rinvenimento dello stupefacente. Come nei precedenti casi, tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il grado di responsabilità delle 3 persone indagate dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.