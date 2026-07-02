Un motociclista pozzallese di 32 anni è rimasto ferito nella tarda serata di mercoledì dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Pozzallo. Secondo le prime informazioni, mentre stava facendo rientro a casa, è stato investito da un’auto il cui conducente si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. L’incidente si è verificato intorno alle 23, all’altezza del cimitero di Pozzallo, nei pressi del bivio per Ispica. Le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori, ma dalle prime informazioni emerge che il giovane, in sella alla propria moto, sarebbe stato urtato da un’autovettura, finendo sull’asfalto. Il motociclista sarebbe rimasto a terra per diversi minuti, riuscendo successivamente a contattare i soccorsi. E’ intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento del ferito al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Pozzallo.