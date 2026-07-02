Avvicendamento al vertice della Squadra Mobile della Questura di Ragusa. Francesco Postorino è il nuovo dirigente dell’ufficio investigativo ibleo, subentrando al vice questore Andrea Monaco, trasferito alla Questura di Siracusa. Trentatreenne, originario di Reggio Calabria, Postorino presenta un profilo accademico e professionale di rilievo. Laureato magistrale in Giurisprudenza, ha conseguito presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria il Master di II livello in “Management degli enti locali e delle aziende pubbliche e private”, perfezionandosi poi alla Sapienza di Roma con un ulteriore Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza”. Entrato in Polizia dopo il superamento del concorso pubblico, ha frequentato il 108° corso di formazione per commissari alla Scuola Superiore di Polizia di Roma. Al termine, è stato assegnato alla Questura di Genova, dove ha accumulato una solida esperienza operativa: prima come funzionario addetto, quindi come vice dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, fino ad assumere la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Foce-Sturla”. Dal 2023 ha diretto la Squadra Mobile della Questura di Imperia, conducendo numerose e significative attività d’indagine. Tra le principali aree d’intervento figurano il contrasto all’immigrazione clandestina e al narcotraffico, oltre a operazioni mirate contro il crimine diffuso e a tutela delle fasce più vulnerabili.