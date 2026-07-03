“Ibla in Festa” continua ad animare Ragusa Ibla con musica, arte, gusto e tradizioni, trasformando l’antica città barocca in un palcoscenico vivo per tutta l’estate. Il centro commerciale naturale Antica Ibla, con il supporto del Comune di Ragusa e la sponsorizzazione di Despar Sicilia, Areasystem Ragusa e Baps, presenta una delle settimane più ricche del programma, tra eventi culturali e momenti di convivialità diffusi nei luoghi simbolo del quartiere.

Si parte oggi, venerdì 3 luglio, alle 20,30, con la cucina e la musica greca dei Soundbox a Le Note Ragusa. Sabato 4 luglio alle 18 inaugura la mostra “Le bellezze della mia terra” di Angelo Distefano nella chiesa di Sant’Antonino, seguita alle 18,30 dalla degustazione dei Trinacria Homebrewers al Lucernaio Pub. La serata prosegue con l’apertura dell’Ibla Grand Prize alle 20.30. La kermesse musicale internazionale si tiene dal 4 all’11 luglio, tutte le sere, dalle 20,30 alle 23,30, con la presenza di 70 musicisti e concerti negli androni dei palazzi, palco in piazza e atmosfera magica. Sempre domani, sabato, poi, il concerto dei Cumpachewey alle 21 all’Antico Mercato.

Domenica 5 luglio si apre con la 15ª Baroque Race alle 6 del mattino, corsa tra le vie più suggestive di Ibla, e si conclude con un nuovo appuntamento del Grand Prize. Mercoledì 8 luglio alle 18 il tour Ragusa pre-terremoto porta alla scoperta delle chiese dell’Immacolata e di Santa Lucia; alle 19 l’Officina 31 ospita la serata I Grandi Classici dedicata alla miscelazione internazionale; alle 20,30 torna il Grand Prize. Giovedì 9 luglio si apre con una visita guidata di gruppo, prosegue con l’itinerario pre-terremoto nelle chiese di San Filippo Neri e San Rocco, e alle 20.00 propone la Serata per il Madagascar a palazzo Donnafugata, concerto solidale che unisce musica e impegno sociale.