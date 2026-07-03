Maurizio Attinelli è stato nominato consigliere della Fondazione nazionale commercialisti, un risultato che segna un momento storico per Ragusa, perché mai prima d’ora un professionista del territorio aveva ricoperto un ruolo così rilevante all’interno dell’organismo nazionale. La comunicazione ufficiale è arrivata a Roma, nella sede del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili di piazza della Repubblica, direttamente dal presidente nazionale, prof. Elbano De Nuccio.

La nomina valorizza un percorso professionale costruito con costanza e dedizione. Attinelli ha guidato per nove anni l’Ordine dei Commercialisti di Ragusa, coordinatore della conferenza degli Ordini dei Commercialisti siciliani, svolge dal 1988 la funzione di giudice tributario presso la Corte di giustizia tributaria della Sicilia ed è anche iscritto all’Ordine dei giornalisti di Sicilia come pubblicista. Un profilo che testimonia un impegno pluridecennale al servizio della categoria e delle istituzioni (nella foto da sinistra Aurnia e Attinelli).

Il presidente dell’Ordine di Ragusa, Michelangelo Aurnia, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo, sottolineando come 2la presenza di un nostro iscritto ai vertici nazionali rappresenti un riconoscimento importante per l’intera comunità professionale iblea”. Aurnia ha ricordato la capacità organizzativa di Attinelli, in particolare nell’ambito della formazione, dove ha saputo costruire percorsi di qualità che hanno dato prestigio all’Ordine e alla professione. Per Aurnia, la Sicilia potrà trarre un beneficio concreto dalla sua presenza nella Fondazione, grazie alla visione e alla competenza già dimostrate negli anni.

La Fondazione nazionale – formazione, oggi guidata dal presidente Maurizio Masini, è una struttura strategica per la crescita professionale dei commercialisti. Come evidenziato dal presidente nazionale De Nuccio, ha già realizzato oltre duecento corsi, coinvolgendo più di duecentomila partecipanti. Numeri che confermano il ruolo centrale dell’ente e che, con il contributo di Attinelli, potranno ulteriormente crescere in qualità e partecipazione. Il presidente, il Consiglio e tutti gli iscritti dell’Odcec di Ragusa rivolgono a Maurizio Attinelli le più vive congratulazioni per la prestigiosa nomina e gli auguri di buon lavoro, certi che saprà rappresentare con autorevolezza e competenza la professionalità ragusana nel contesto nazionale.