Grave incidente oggi, intorno alle 13.30, a Modica lungo la molto frequentata via Sorda-Sampieri.

Nei pressi del ristorante La Sirenetta si sono scontrati un’automobile e una moto Ducati.

A riportare le conseguenze più serie è stato il motociclista, un 27enne modicano.

L’urto, particolarmente violento, ha provocato al giovane traumi multipli, soprattutto al torace e alla testa.

Sul posto sono intervenute le squadre del 118 che, dopo le prime cure e valutata la gravità delle lesioni, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il ventisettenne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, struttura specializzata nella gestione dei traumi maggiori.

Carabinieri e agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica e le responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione, la Ducati si sarebbe scontrata con la vettura mentre quest’ultima si immetteva sulla carreggiata principale provenendo da una strada laterale.

Per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e i rilievi planimetrici, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’esatta dinamica dell’accaduto.