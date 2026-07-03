La Polizia di Stato di Modica ha denunciato a piede libero un diciannovenne con l’accusa di porto abusivo di armi o di oggetti atti a offendere. L’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica è scaturito a seguito di un’operazione svolta a Pozzallo. Nel corso dei controlli, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale, poi estesa al veicolo da lui utilizzato. Gli accertamenti hanno permesso di rinvenire e sequestrare una pistola a salve, priva del tappo rosso, con una cartuccia inserita. Al termine delle verifiche, il ragazzo è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente per il reato contestato.